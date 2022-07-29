Медики назвали напитки, которые нельзя пить натощак

Медики предупреждают, что даже у здорового человека «неправильные» напитки, выпитые натощак, могут вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия. При болезнях желудка это и вовсе может стать причиной обострения или болей.
Об этом пишет podrobnosti.
Если желудок нездоров и его слизистая оболочка воспалена, ни в коем случае не следует пить натощак кисломолочные напитки. Их кислоту сможет безболезненно переварить только крепкий, здоровый пищеварительный орган. Если не уверены, что желудок в порядке, лучше пить кислосодержащие жидкости после приема пищи.
Соки также содержат раздражающие слизистую кислоты, а кроме того — сахар. Даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови.
Учитывая это, вредными для питья натощак являются: сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота.
Алкоголь также нельзя употреблять на голодный желудок. Особенно вредный, если пить его голодным. Алкогольные напитки быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови — это может нарушать обменные процессы.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.