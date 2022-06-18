Медики назвали напитки, которые увеличивают риск развития рака печени

Рак печени — очень распространенный вид онкологии. После постановки такого диагноза выживают лишь 13% пациентов, говорят врачи, отмечая, что стоит уделять профилактике проблемы больше времени. .

Новое исследование проанализировало данные 90 тысяч женщин в постменопаузе, которые участвовали в Инициативе женского здоровья, долгосрочном исследовании, начатом в начале 1990-х годов.

Ученые из Университета Южной Каролины наблюдали за их здоровьем в среднем в течение 18 лет после того, как они раздали анкеты по питанию. Около 7% женщин сообщили, что потребляют одну или более порций сахаросодержащих напитков в день. В общей сложности у 205 женщин развился рак печени, симптомы которого включают усталость, потерю аппетита, плохое самочувствие, боль под ребрами и кожный зуд.

У женщин, которые ежедневно выпивали один или несколько подслащенных напитков, риск развития рака печени был на 78% выше. У тех, кто употреблял хотя бы один безалкогольный напиток в день, риск развития рака печени был на 73% выше по сравнению с теми, кто не употреблял сладкие напитки вообще.

Такие результаты демонстрируют, что употребление подслащенных сахаром напитков является потенциальным модифицируемым фактором риска развития рака печени.

Медики настоятельно рекомендуют не добавлять в чай или кофе сахар или вообще заменить их водой.

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