Медики назвали напиток, который поможет избежать проблем с сердцем

Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на доктора Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre в Бельгии.
По словам эксперта, один стакан апельсинового сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое – почти на два миллиметра ртутного столба. Ракстон пояснил, что и апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом.
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