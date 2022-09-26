Медики назвали особенности мозга зависимых людей

По словам специалистов, зависимость развивается у человека, когда цепи наслаждения в его мозге перегружаются.

Наркомания считается болезнью мозга. А зависимость может сформироваться у человека как от алкоголя или никотина, так и от азартных игр или обезболивающих без рецепта.

Какие изменения при этом происходят в мозге? Об этом пишет Medical Express.

Отмечается, что зависимость развивается у человека, когда цепи наслаждения в мозге перегружаются.

«Существует такой участок мозга как система вознаграждения. Она была создана для того, чтобы помогать людям выжить. К примеру, если вы едите пищу, то в мозге начинает вырабатываться дофамин. За счет этого вещества возникает чувство ублажения. В результате в дальнейшем вы едите, чтобы испытывать это же чувство», — говорится в материале.

При этом, когда у человека появляется зависимость от дофамина, то мозг начинает меняться. Связано это с тем, что вещества, вызывающие привыкание, когда достигают мозга, вызывают в нем очень сильную реакцию. То есть всплеск дофамина при попадании в организм зависимого человека никотина или кокаина оказывается не легким, а в 10 раз сильнее, чем при получении природного вознаграждения.

«В результате мозг запоминает этот всплеск дофамина и связывает его с веществом, вызывающим привыкание. Также при хроническом употреблении этого вещества со временем мозг адаптируется к этому и становится менее чувствительным к дофамину. В результате достижения нужного эффекта человеку нужно употреблять все большее количество веществ», — пишет издание.

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