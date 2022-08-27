Названы профессии, способные довести человека до алкоголизма

Человек может впасть в алкогольную зависимость по ряду различных причин, в том числе из-за сложной работы.

Эксперт по амбулаторной медицинской реабилитации Ольга Коротина рассказала, представители каких профессий рискуют стать алкоголиками. Как ни странно, по словам специалиста, к данной группе относятся люди, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, а также часто посещающие конференции.

Об этом пишет limon.

К ним также примыкают представители музыкальной индустрии, где потребление горячительных напитков или наркотиков может предполагаться субкультурой.

Представители таких сфер, как торговля, общепит — также в зоне риска.

«Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актеры», — отметила Коротина.

Также от алкогольной зависимости, по мнению эксперта, могут страдать мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Это связано с тем, что не каждый способен справиться со стрессом, и его снимают с помощью алкоголя, что является неверным средством, считает специалист.

Что касается работников умственного труда, то среди них также встречаются люди, пытающиеся решить психологические проблемы с помощью спиртного. Такое случается, когда человек занят не своим делом.

Кроме того, алкоголь помогает людям, которые чувствуют себя очень зажатыми. Часто алкоголь используется как оправдание для чего-то, рассказал специалист.

Когда человек не решает свои психологические проблемы, а вместо этого топит их в алкоголе, постепенно возникает зависимость. Так проблема становится только острее. Как следствие, у людей, склонных к алкоголизму, проявляется повышенная тревожность и страх, заключил эксперт.

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