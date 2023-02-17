Медики назвали популярные напитки, которые очень вредят пищеварению

Диетологи назвали ряд популярных напитков, которые могут оказывать негативное влияние на пищеварение. А это, в свою очередь, может привести к множеству более серьезных проблем со здоровьем.

Специалисты в области здорового питания призывают людей, склонных к нарушению пищеварения, относиться к этим напиткам с осторожностью.

Кофе приносит определенную пользу для здоровья и может быть включен в хорошо сбалансированную диету, но напиток может привести к нарушениям пищеварения. Фактически, потребление кофеина может иногда замедлять процесс пищеварения в вашем организме из-за его способности высвобождать гормоны стресса (кортизол, адреналин и норэпинефрин), которые могут увеличить частоту сердечных сокращений, одновременно повышая уровень вашей энергии. Когда это происходит, поступающее в кишечник кровоснабжение уменьшается, и это может повлиять на скорость, с которой организм обычно переваривает продукты.

Как показывают исследования, иногда кофе может чрезмерно стимулировать выработку желудочной кислоты, вызывая кислотный рефлюкс и изжогу. Особенно это актуально, если пить кофе на голодный желудок.

Алкоголь вреден в любом количестве, особенно для людей с больным желудком. Алкоголь оказывает сильное влияние на пищеварение, потому что печень отдает приоритет его детоксикации, отмечают врачи. То есть, если вы едите и пьете одновременно, пищеварение фактически отодвигается на второй план, пока алкоголь полностью не выведется из организма.

Как показывают исследования, регулярное употребление большого количества алкоголя может привести к воспалению кишечника.

Газированные напитки могут способствовать нарушению пищеварения. Она может вызвать газы или вздутие живота. Причем использование соломинок для питья газированной воды или напитков увеличивает такие неприятные эффекты.

Энергетические напитки содержат большое количество сахара, что может негативно повлиять на микробиоту кишечника. Они также обеспечивают очень мало питательных веществ и не содержат клетчатки, рассказывает диетолог Лорен Манакер. Многие исследования связывают употребление энергетических напитков с хроническим гастритом, состоянием, при котором слизистая оболочка желудка подвергается длительному повреждению.

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