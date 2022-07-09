Какие замороженные овощи замедляют ваш метаболизм

Ни для кого не секрет, что употребление в пищу достаточного количества овощей может значительно помочь вам в процессе похудения.

У некоторых из нас нет времени часто ходить в продуктовый отдел нашего магазина, чтобы купить свежие продукты, поэтому мы иногда берем упакованные замороженные овощи, которые часто хранятся долго и, безусловно, удобны при готовке.

Читайте ответы экспертов на несколько часто задаваемых вопросов, например, вреднее ли замороженные овощи для вашего здоровья, чем свежие продукты? Существуют ли какие-либо овощи, которые могут помешать вашему метаболизму стать максимально быстрым?

SheFinds.com собрал полезные, одобренные диетологами советы.

Совет № 1. Присмотритесь к замороженным овощам в соусах

При поиске и покупке замороженных овощей доктор Ханнес рекомендует покупать просто замороженные овощи, а не замороженные овощи в соусах.

Ханнес отмечает, что овощи, которые подаются в соусах, имеют больше калорий, что может привести к набору веса.

Совет 2. Будьте осторожны с замороженным картофелем и шпинатом со сливками

Доктор отмечает, что замороженный картофель в каком-либо соусе (особенно если он в соленом/жирном/жареном состоянии) будет «хуже для похудения и здоровья», чем просто замороженный картофель без приправ или «замороженная цветная капуста».

Еще кое-что, на что стоит обратить внимание, — это шпинат со сливками, который, по словам Ханнес, будет «гораздо менее полезным во время похудения», чем обычный замороженный шпинат. Это, как и в случае с другими замороженными вариантами, связано с тем, что сливочный соус добавляет много калорий, натрия и потенциально вредных для здоровья жиров, «таких как насыщенные жиры».

Еще мы писали, что медики назвали продукт, который необходимо исключить из рациона, потому что его употребление повышает риск инсульта.