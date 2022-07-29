Медики назвали признаки передозировки сахаром

Сахар является основным продуктом питания, который несет в себе множество опасностей.

Не все знают, что в их организме может быть слишком много сахара. Вот список симптомов передозировки сахаром:

Постоянная тяга к сладкому

Длительная тяга к чему-то сладкому может означать, что вы зависимы от сахара.

Туман в голове

Избыток сахара в организме мешает ясно мыслить. Проблемы с концентрацией внимания, концентрацией и памятью могут быть лишь началом неприятных недомоганий. Слишком много сахара в организме мешает собраться с мыслями и понять их.

Гипергликемия

Гипергликемия – иначе гипогликемия – это состояние высокого уровня глюкозы в крови. Это может вызвать воспаление в головном мозге. Другие симптомы включают полиурию, повышенную жажду жидкости и пищи, обезвоживание (сухость кожи, снижение эластичности) и общую слабость.

Невылеченная гипергликемия может повредить многие органы и несет в себе огромный риск серьезных заболеваний.

Увеличение веса

Дополнительный сахар означает дополнительные калории. Если в организме слишком много сахара, первым симптомом является повышенный голод и трудности с его контролем. Сладкая пища иногда может быть вкуснее, но она не полезна. Быстрое увеличение веса опасно и разрушительно. Вы должны помнить о своем физическом и психическом здоровье.

Болезни сердца

Людям, страдающим сердечными заболеваниями, следует остерегаться сахара. Его избыток вызывает повышенный риск многих заболеваний, в том числе серьезных болезней сердца.

Многие симптомы взаимосвязаны. Ожирение, вызванное избытком сахара в рационе, также способствует сердечной недостаточности, проблемам с давлением и атеросклерозу. Даже, казалось бы, невинные, слегка подслащенные напитки могут оказаться опасными для человека.

Раздражительность и длительное плохое настроение

Постоянная раздражительность и проблемы с настроением могут быть связаны со стрессовой ситуацией. Это верно, но не всегда так. Если вы едите слишком много сахара, это также может вызвать у вас плохое самочувствие.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов.