Назван продукт на завтрак, который может привести к несварению желудка

Если вы часто боретесь с несварением желудка, вы знаете, что некоторые продукты могут вызывать болезненную изжогу, даже самые полезные.

В то время как большинство из нас осознает тот факт, что употребление жирной жареной пищи может привести к неприятным расстройствам желудка (не говоря уже о ряде других последствий для здоровья), существует множество других здоровых продуктов, которые могут испортить ваш день. К сожалению, это включает в себя обычный ингредиент для завтрака: цитрусовые.

Чтобы узнать больше о том, как цитрусовые могут привести к этой проблеме, SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Анастасией Джалурис и консультантом по здоровью кишечника Келси Мауро.

Цитрусовые, такие как апельсин

Апельсины и другие цитрусовые приносят массу пользы для здоровья; они богаты иммуностимулирующим витамином С, они могут помочь бороться с воспалением, и даже было доказано, что они предотвращают серьезные заболевания, такие как диабет и рак. Однако, несмотря на все эти преимущества, вы должны с осторожностью добавлять этот вкусный фрукт в свою тарелку по утрам, если вы обычно боретесь с несварением желудка, особенно когда речь идет об изжоге.

Джалурис говорит, что тем, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), стоит избегать употребления цитрусовых. «Кислотность этих фруктов вызывает расслабление нижнего пищеводного сфинктера (НПС), что приводит к обратному току желудочной кислоты в пищевод и к характерной «изжоге», связанной с расстройством желудка», — говорит она.

Мауро вторит предупреждению Джалурис: «Люди едят апельсины сами по себе или добавляют сок в коктейль, и это может вызвать расстройство желудка, — говорит она, ссылаясь на кислотность этого фрукта как на главную проблему. — Апельсины — это цитрусовые, которые очень кислые, что может привести к тому, что ваш желудок вырабатывает слишком много кислоты, вызывая расстройство желудка».

Ранее Курсор писал, что американский врач назвала самый вредный вид макарон.