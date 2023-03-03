Медики назвали продукты, которые не стоит давать детям на завтрак

Зачастую заботливые родители на завтрак детям дают каши, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами и надолго обеспечить сытость. Но это далеко не всегда полезно, говорят врачи.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Адамович в Instagram.

Каша на завтрак, по словам эксперта, может нанести вред кишечнику и здоровью в целом. Она имеет высокий гликемический индекс, но при этом минимальное количество клетчатки (если речь идет о кашах быстрого приготовления). Кроме того, нередко родители добавляют в каши сахар, сиропы, фрукты и так далее. А это большое количество углеводов делает такой завтрак похожим на десерт.

Еще опаснее детские перемолотые в муку каши. Они вызывают резкие скачки сахара, не учат детей жевать и осваивать текстурную пищу.

Стоит также отметить, что после каш ощущение голода появляется очень быстро, а это усиливает тягу к сладкому и углеводному. Врач советует разнообразить продукты на завтрак м чередовать углеводные и бедковые завтраками.

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