Диетологи назвали лучшие зимние овощи для плоского живота после 40 лет

Овощи, несомненно, являются активом для любой диеты, если вы работаете над похудением, потому что они низкокалорийны. Мало того, что овощи способствуют снижению веса, они также могут быть полезны для уменьшения вздутия живота и воспаления, что может привести к более плоскому животу. Напряженный, вздутый желудок может быть невероятно неприятным, особенно для женщин старше 40 лет. По мнению экспертов в области здравоохранения, употребление в пищу определенных овощей может помочь вам почувствовать заметное облегчение при сильном вздутии живота.

Чтобы получить информацию о некоторых из лучших зимних овощей для более плоского живота, SheFinds поговорили с диетологами Сони Шерпой, Лизой Ричардс, Нэнси Лин и Микеле Кэнон. Они сказали, что спаржа, свекла и шпинат содержат много клетчатки, которая может помочь при вздутии живота и сделать живот более плоским.

Спаржа

Спаржа содержит 2,8 грамма клетчатки на чашку и 2,9 грамма белка. Это невероятно богатый питательными веществами вариант для регулярного употребления этой зимой, который увеличивает сжигание жира и помогает при вздутии живота. «Это невероятно низкокалорийный и богатый микронутриентами зеленый овощ, богатый клетчаткой, витамином С, витамином К и фолиевой кислотой», — объясняет Лин, добавляя: «Спаржа, приготовленная на пару, чрезвычайно питает слизистую оболочку желудка и пищеварительную систему».

Свекла

Доктор Шерпа говорит, что даже несмотря на то, что свекла не так уж популярна, она обладает невероятной пользой для здоровья. «Свекла не только вкусна, она также богата питательными веществами, не содержит жира и содержит мало калорий», — говорит она. Доктор Шерпа отмечает, что этот малоизвестный овощ является «хорошим источником клетчатки, которая способствует хорошему пищеварению и помогает поддерживать нормальную работу кишечника», и все это может помочь сделать живот более плоским.

Шпинат

В общем, листовая зелень необходима для любой здоровой диеты! И, как указывает Ричардс, это особенно верно для похудения. Она говорит, что темная листовая зелень — один из лучших овощей, когда речь идет о похудении на животе.

«Темно-листовая зелень, такая как шпинат, капуста и листовая капуста, богата антиоксидантными питательными веществами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме при их употреблении», — объясняет она. Воспаление может быть причиной повышения уровня глюкозы и, в свою очередь, увеличения веса.

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