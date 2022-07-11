Медики назвали продукты, которые нельзя давать маленьким детям

Существуют некоторые продукты, которые врачи строго не рекомендуют добавлять в рацион детей. Это чревато развитием целого ряда болезней.

Чтобы ребенок получал достаточно полезных веществ из пищи , его меню должно быть разнообразным. Однако, существует пища, которую нельзя давать детям, или ее количество стоит ограничить.

Об этом пишет CDC.

Эксперты назвали два продукта, которые не рекомендуют детям до 1 года, среди них:

Мед . Он может содержать бактерии, которые вызывает ботулизм. Такие бактерии опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет — выпечку с медом тоже нельзя;

. Он может содержать бактерии, которые вызывает ботулизм. Такие бактерии опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет — выпечку с медом тоже нельзя; Коровье молоко. Оно может вытеснить основную пищу ребенка до года — грудное молоко или смесь. Также коровье молоко не равноценное по составу, а белки и жиры из него сложно переваривать.

Медики также напоминают, что чаще всего источником пищевого отравления становятся продукты животного происхождения, но проблемы с желудком бывают и от немытых овощей. Для детей отравление опаснее, потому что у них выше риск обезвоживания.

Из рациона ребенка стоит исключить:

сырые мясо и рыбу;

сырые яйца;

непастеризованные молочные продукты;

лесные грибы.

Также ни в коем случае нельзя делать основой детского рациона картофель. Он является одной из составляющих разнообразного питания. При этом врачи советуют не забывать о каше и бобовых. Кроме того, специалисты признают «врагом» детского здоровья картофель-фри.

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