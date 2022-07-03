Ученые рассказали, почему многие люди все время переедают

Ученые разрабатывают лекарства, которые могли бы нормализовать выработку аутотоксина у людей — препараты помогут не только людям с ожирением, но и тем, кто страдает от расстройств пищевого поведения.

Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

О новом исследовании написано в журнале Nature Metabolism.

В исследовании сказано, что, если клетки гипоталамуса находятся в чересчур возбужденном состоянии, то человек и чувствует так называемый «моциональный» голод. Его на самом деле нельзя удовлетворить едой.

По словам экспертов, у людей, страдающих диабетом второго типа и ожирением, выработка аутотаксина повышена. Гипотезу уже проверили на грызунах, которые также страдают ожирением.

Ранее Курсор сообщал, что кардиолог назвала еду для завтрака, которая укрепляет здоровье сердца.

Также мы писали, что доктор назвал овощ, который предотвращает преждевременное старение.

Еще напомним, что ученые назвали продукт, употребление которого повышает риск заболеть раком простаты. Эксперты из Университета здоровья Лома Линда, Калифорния, выяснили, что употребление молочных продуктов повышает риск возникновения у мужчин рака простаты. Более того, риск сильно возрастает, если у пациента есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям.