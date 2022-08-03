Медики назвали продукты, которые способны спровоцировать опасные болезни

Диетологи составили список продуктов, которые лучше как можно реже включать в рацион. Они могут стать причиной ухудшения здоровья и развития опасных болезней

Диетологи составили список продуктов, которые можно употреблять только очень редко и очень небольшими порциями. Такая пища разрушает организм человека, запускает процесс преждевременного старения, вызывает опасные болезни.

Об этом пишет podrobnosti.

Огромный вред здоровью человека наносят конфеты и сладкие газированные напитки. При злоупотреблении данными продуктами увеличивается вероятность развития ожирения. При избыточной массе тела растет риск появления болезней сердца, сахарного диабета, нарушения работы эндокринной системы, ухудшения обмена веществ. Избыток калорий негативно сказывается на коже и печени.

Чрезмерное употребление мяса тоже разрушает организм. В данном случае возникают метеоризм, тяжесть в животе, газообразование. Одним из самых вредных продуктов считается алкоголь. При регулярном приеме спиртного нарушается функционирование кровеносной системы, запускается процесс преждевременного старения, поражается печень, возникают гипертония и панкреатит.

Опасным является и кофе, из-за которого возникают тремор, учащенное сердцебиение, повышается артериальное давление. Не рекомендуется употреблять более четырёх чашек бодрящего напитка в день.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.