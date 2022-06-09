Медики назвали продукты, провоцирующие появление камней в почках

Развитие мочекаменной болезни можно предотвратить, подкорректировав свой ежедневный рацион. Медики рекомендуют не только убрать из него «тяжелые» продукты, но и добавить больше овощей и зелени.

Медики говорят, что образование камней в почках напрямую связано с нашим питанием. И, что удивительно, многие полезные продукты могут привести к развитию болезни. Это, к примеру, свекла, шпинат, ревень, чай и большинство орехов. Они богаты оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Об этом пишет u-news.

Врачи советуют также пить много воды: дополнительное употребление воды растворяет в моче вещества, которые приводят к образованию камней. Важно пить достаточно жидкости, чтобы выделять 2 литра мочи в день, что составляет примерно восемь стандартных чашек. Можно добавить некоторые цитрусовые напитки, например, апельсиновый сок. Цитрат в этих напитках помогает блокировать камнеобразование.

Обязательно включите в рацион продукты, богатые кальцием: пищевой кальций связывается с оксалатом в кишечнике и тем самым снижает количество оксалата, которое всасывается в кровоток и затем выводится почками. Это снижает концентрацию вещества в моче.

Еще один важный совет по профилактике — снизить потребление соли. Она может вызвать образование камней в почках, поскольку увеличивает количество кальция в моче. Это также будет полезно для кровяного давления и сердца.

Ограничьте животный белок: употребление слишком большого количества животного белка, такого как красное мясо, птица, яйца и морепродукты, повышает уровень мочевой кислоты и может привести к образованию камней в почках.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.