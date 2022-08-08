Медики назвали самую опасную ошибку при измерении давления

Зачастую люди измеряют кровяное давление на одной руке. Но ученые нашли убедительные доказательства того, что полагаться лишь на одну руку может быть опаснейшей ошибкой.

Новое исследование предполагает, что люди, у которых артериальное давление в правой и левой руке различается, могут подвергаться повышенному риску серьезных проблем с сердцем в более позднем возрасте.

Исследователи проанализировали показания артериального давления у более чем 3300 человек. Исследуемые были в возрасте 40 лет и старше. В исследовании учитывалось только систолическое артериальное давление или «верхний» показатель артериального давления.

Люди, у которых показания систолического кровяного давления между правой и левой рукой различались на 10 миллиметров ртутного столба или более, на 38 процентов чаще имели сердечно-сосудистые проблемы в течение 13-летнего периода. Их данные сравнивали с людьми с меньшими различиями между руками.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует измерять кровяное давление в обеих руках при первом посещении врача. Но у большинства измеряется артериальное давление только на одной руке.

Значительная разница может указывать на сужение или жесткость артерий. А это дополнительный маркер для последующего сердечного приступа, инсульта или ранней смерти.

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