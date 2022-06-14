Ученые назвали продукт, употребление которого повышает риск заболеть раком простаты

14:02, Вчера
Здоровье и медицина
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Фото: canva.com

Медики рекомендуют мужчинам с генетической предрасположенностью к раку предстательной железы с осторожностью употреблять молоко, даже в умеренном количестве.

Эксперты из Университета здоровья Лома Линда, Калифорния, выяснили, что употребление молочных продуктов повышает риск возникновения у мужчин рака простаты. Более того, риск сильно возрастает, если у пациента есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Во время исследования ученые изучили пищевые привычки 28 тысяч американцев. Как оказалось, те, кто выпивал 430 грамм молока в сутки, имели риск развития рака простаты больше на 25 процентов, чем те, кто употреблял лишь 20 грамм в неделю.

Как предположил ведущий автор исследования Гэри Фрейзер, это может быть связано с тем, что в молоке содержатся половые гормоны. Так, примерно 75 процентов всего молока люди получают от беременных коров.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦСБ опубликовал впечатляющие данные о производстве и потреблении молока и меда в Израиле. Центральное статистическое бюро заявило, что общий надой молока в 2021 года достиг отметки примерно в 1,615 миллиона литров. Это на 0,6 процента больше, чем в 2020 году.

Кроме того, наш сайт писал, что эксперты заявили, что алкоголь может вызвать рак кишечника.

Еще напомним, что ученые назвали продукт, который снижает риск развития болезней сердца.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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