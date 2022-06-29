Диетолог рассказала, какие маринады замедляют пищеварение

Некоторые продукты труднее переваривать, чем другие, и если вы едите их регулярно, это может повредить ваш желудок и ферменты, необходимые для расщепления пищи, которую вы употребляете.

SheFinds.Com спросили Памелу Бартон, основательницу Butterfly Holistic Nutrition, какие маринады могут усугубить проблемы с пищеварением и что вам следует попробовать вместо них.

Бартон сказала, что чем маринад натуральнее, тем легче он будет для вашего желудка. «Я бы держалась подальше от купленных в магазине маринадов и маринованного мяса», — заявила она.

Купленные в магазине и расфасованные маринады часто содержат консерванты, низкокачественные масла и сахара, которые ваш желудок может не распознать, что замедляет пищеварение и приводит к таким симптомам, как вздутие живота и воспаление.

Бартон рекомендует покупать мясо в чистом виде и самостоятельно делать маринад из натуральных ингредиентов. «Мне нравится использовать масло авокадо, яблочный уксус (который делает мясо нежным), соль и перец, паприку, горчицу и различные травы. Намного лучше и свежее!», — сказала она.

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