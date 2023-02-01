Медики назвали самые эффективные продукты для профилактики рака

Рак стал одной из самых распространенных заболеваний на планете и, увы, .

Эксперты составили список продуктов, которые препятствуют возникновению и развитию раковых опухолей.

Черника — самая полезная ягода, которая содержит множество витамин и микроэлементов. Характеризуется высоким содержанием витаминов С и К и множества других полезных веществ. Но в чем черника не имеет равных, так это в содержании антиоксидантов. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые лежат в основе воспалительных процессов в организме. Чем больше в организме свободных радикалов, тем больше возникновения множества разрушительных процессов, в частности, рака.Согласно многочисленным исследование регулярное употребление в пищу черники значительно уменьшает риск заболевания раком. К тому же стоит не забывать, что она не теряет своих свойств при заморозке.

Чеснок издавна считался очень полезным. Но то, что он оберегает от рака стало известно совсем недавно.Исследования показывают, что в чесноке содержатся компоненты серы, которые способны стимулировать иммунную систему и повышать ее способность уничтожать раковые клетки. В частности, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление чеснока снижает риск возникновения рака желудка в 10-12 раз.

Брокколи должно быть обязательным в рационе любого человека, так как этот овощ содержит в себе максимум полезных компонентов. Брокколи содержит компоненты серы, которые стимулируют иммунную систему.Согласно недавнему исследованию ученых из Мичиганского университета, некоторые вещества, содержащиеся в брокколи, активно уничтожают стволовые клетки, которые являются основными «кирпичиками» для строения злокачественных опухолей.

Имбирь прекрасно себя показал в борьбе со многими опасными раковыми заболеваниями. В частно, экспериментом было установлено, что имбирь помогает при раке яичников и кишечника.

Орехи очень полезны для организма, а бразильские орехи еще и показали себя в борьбе с раком. Эти орехи богаты селеном. Согласно многочисленным исследованиям, этот минерал способен уничтожать раковые клетки и помогает здоровым клеткам восстанавливать поврежденные участки ДНК.

Лосось является отличной профилактикой онкологических заболеваний, влияя на обмен веществ и работу иммунной системы. Согласно результатам недавнего исследования австралийских ученых, люди, употребляющие лосось не менее трех раз в неделю, имеют на 30% меньше шансов заболеть лейкемией. Все дело в высоком содержании большого количества аминокислот и омега-3.

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