Медики назвали самый опасный алкоголь в жару

Некоторые люди считают, что в употреблении спиртных напитков в это время нет ничего опасного, но на деле все обстоит иначе.

Медики советуют в жаркое время года вообще воздерживаться от спиртного, это сбережет вам здоровье и красоту. При этом в летнее время ряд напитков являются особенно опасными.

Об этом пишет rbc.

Ученые выяснили, что крепкие напитки в сочетании с энергетиками — это настоящая смертельная бомба. По мнению специалистов, которые провели исследование с участием более чем 8 тысяч человек, оказалось, что такие напитки, как джин, самбука, текила и водка в сочетании с энергетиками на жаре могут быть особенно опасны для жизни. После их употребления у человека увеличивается сердцебиение.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов. Особенно это опасно в жаркую погоду.

Вопреки мифу, что некрепкое и холодное спиртное не вредит в жару — это не так! Любой алкоголь совсем не утоляет жажду, он еще увеличивает обезвоживание организма, представляя серьезную опасность для здоровья любого человека.

Употребление спиртного летом увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а в сочетании с повышенной температурой окружающей среды такая нагрузка может спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть инфаркта или инсульта.

Выбирайте для утоления жажды столовую минеральную воду или самую простую очищенную воду, но пейте ее понемногу и часто.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.