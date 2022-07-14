Медики назвали «скрытый» признак дефицита витамина B12

Доктор Доун Харпер рассказала, какой необычный симптом может указывать на то, что организму не хватает витамина В12.

Если организм постоянно обогащать витаминами, он будет работать как часы. Но в случае дефицита одного из важных элементов у человека может ухудшиться самочувствие и возникнуть проблемы со здоровьем. Доктор Доун Харпер рассказала, на какой симптом стоит обратить внимание, потому что он может сигнализировать о дефиците витамина В12.

Об этом сообщает издание Express.

Специалист отметила, что этот витамин необходим нашему организму для энергетического обмена и профилактики разных видов анемии, в частности пернициозной (подавление нормального кроветворения). При его недостатке в организме может ухудшиться общее самочувствие и начаться проблемы с нервной системой.

В таких случаях, может проявиться симптом, на который мало кто обращает особое внимание, и очень зря. Речь идет о жжении стоп — ощущении, что ваши ноги буквально горят. Это происходит из-за повреждения мелких нервных клеток. Часто этот симптом настолько выраженный, что мешает нормально работать и спать ночью.

Эксперт отметила, что такой признак может указывать на дефицит витамина В12 в организме, потому что он является «пищей» для нервов.

Восполнить запас этого элемента можно с помощью продуктов питания, например, говяжьей печени, яиц, красного мяса, скумбрии.

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