Медики назвали «скрытый» признак дефицита витамина B12

Если организм постоянно обогащать витаминами, он будет работать как часы. Но в случае дефицита одного из важных элементов у человека может ухудшиться самочувствие и возникнуть проблемы со здоровьем. Доктор Доун Харпер рассказала, на какой симптом стоит обратить внимание, потому что он может сигнализировать о дефиците витамина В12.
Об этом сообщает издание Express.
Специалист отметила, что этот витамин необходим нашему организму для энергетического обмена и профилактики разных видов анемии, в частности пернициозной (подавление нормального кроветворения). При его недостатке в организме может ухудшиться общее самочувствие и начаться проблемы с нервной системой.
В таких случаях, может проявиться симптом, на который мало кто обращает особое внимание, и очень зря. Речь идет о жжении стоп — ощущении, что ваши ноги буквально горят. Это происходит из-за повреждения мелких нервных клеток. Часто этот симптом настолько выраженный, что мешает нормально работать и спать ночью.
Эксперт отметила, что такой признак может указывать на дефицит витамина В12 в организме, потому что он является «пищей» для нервов.
Восполнить запас этого элемента можно с помощью продуктов питания, например, говяжьей печени, яиц, красного мяса, скумбрии.
«Курсор» ранее писал, какой витамин помогает быстро сжигать жир.