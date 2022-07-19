Медики назвали свойства черного перца, о которых нужно знать каждому

Эксперты рассказали, чем полезен черный перец для организма и настоятельно порекомендовали как можно чаще добавлять его в блюда.

Одной из самых популярных специй является черный перец. Его можно добавить в суп, маринады или горячие блюда. С его помощью они не только станут вкуснее, но и обогатят организм витаминами и полезными веществами.

Об этом сообщает издание Takprosto.

Эксперты отмечают, что в составе черного перца находится витамин С, который укрепляет иммунитет, а также пиперин, ускоряющий обмен веществ и борющийся с воспалительными процессами.

Отмечается, что черный перец очень помогает при простуде. Достаточно нагреть полчайной ложки перца и смешать его с теплым молоком. Такой напиток эффективно прогревает горло и оказывает отхаркивающий эффект.

Еще специя обеспечивает хороший метаболизм, потому что стимулирует выработку слюны и желудочного сока. Но не стоит им злоупотреблять, особенно, если у вас диагностирован гастрит или анемия.

Также медики советуют использовать черный перец при цистите. Достаточно смешать 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. молотого перца и теплое молоко. Такой напиток помогает снять воспаление мочеполовой системы.

«Курсор» писал ранее, что острый перец чили обладает способностью снижения риска развития диабета, а также заболеваний сердца. К такому выводу пришла группа исследователей доктора Киран Ахуджа.