Медики назвали ТОП-5 продуктов для снижения риска диабета

Чтобы контролировать уровень сахара в крови, нужно выбирать правильные продукты. Американская диабетическая ассоциация (ADA) поделилась списком «суперфудов», которые укрепляют здоровье.

Для людей с диабетом, а также для тех, у кого существует угроза его развития, очень важно питание. Врачи советуют включить в свой рацион ряд продуктов.

Об этом пишет Change.

Бобовые. Бобы полны клетчатки, витаминов и минералов, таких как магний и калий. Они также богаты белком и содержат мало насыщенных жиров, что делает их отличной альтернативой многим видам мяса и здоровым выбором для тех, кто имеет диабет. Если вы покупаете консервированные бобовые, убедитесь, что в составе нет соли.

Темная листовая зелень — один из лучших продуктов для улучшения здоровья. Независимо от того, предпочитаете ли вы капусту, шпинат или рукколу, в каждом из этих продуктов содержится множество витаминов и минералов, таких как витамины А, С, Е и К, железо, кальций и калий.

Цитрусовые богаты витамином С, не говоря уже о клетчатке, фолиевой кислоте и калии. Некоторые исследования показали, что витамин С может снижать уровень сахара в крови натощак, а также уровень триглицеридов, холестерина и воспаления. Он может даже улучшить резистентность.

Помидоры. Американская диабетическая ассоциация рекомендует помидоры как часть диеты для борьбы с диабетом, потому что они богаты витамином С, витамином Е и калием. У них также низкий гликемический индекс (ГИ), что позволяет им медленно выбрасывать сахар в кровь, предотвращая его резкое повышение.

Жирная рыба. ADA также рекомендует есть рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, такую как лосось, тунец, скумбрия, сельдь или форель. На самом деле, если у вас уже есть диабет, рыбу стоит есть по крайней мере дважды в неделю. Это не только поможет бороться с диабетом 2 типа, но и снизит риск сердечных заболеваний и воспалений.

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