Врачи назвали напиток, снижающий артериальное давление

Исследование ученых из Японии подтверждает, что потребление томатного сока может оказывать гипотензивный эффект при склонности к гипертонии.

Согласно недавним исследованиям японских врачей, употребление томатного сока приводит к снижению артериального давления. Полезный продукт способен помочь людям со склонностью к гипертонии.

Об этом сообщает научный журнал «Food Science and Nutrition».

Ученые из Токийского медицинского университета констатируют, что томатный сок полезен в борьбе с гипертонией – он «может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний».

Исследователями проводился эксперимент, в рамках которого 481 человек с симптомами гипертонии употребляли томатный сок. При этом им выдвигалось только одно условие — употреблять напиток без соли.

Итог эксперимента оказался следующим: у большинства добровольцев было зафиксировано снижение артериального давления – в среднем на 3%.

Специалисты настаивают, что пользу в борьбе с гипертонией приносит употребление именно несоленого томатного сока.

Они советуют употреблять напиток без добавок, поскольку будучи соленым он способен оказывать противоположный эффект.

Ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, для какой категории людей алкоголь опаснее всего.

Исследование было основано на данных национального опроса о состоянии здоровья, в котором репрезентативная выборка состоит из более 200 тысяч взрослых в возрасте от 35 до 85 лет.

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