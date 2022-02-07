Медики назвали ТОП-5 продуктов для снижения риска диабета

Чтобы контролировать уровень сахара в крови, нужно выбирать правильные продукты. Американская диабетическая ассоциация (ADA) поделилась списком «суперфудов», которые укрепляют здоровье при наличии диабета 2 типа или повышенном риске его развития.

Здоровое питание — важнейший инструмент в борьбе с диабетом, говорят врачи.

Об этом пишет Change.

Бобовые

Бобы полны клетчатки, витаминов и минералов, таких как магний и калий. Они также богаты белком и содержат мало насыщенных жиров, что делает их отличной альтернативой многим видам мяса и здоровым выбором для тех, кто имеет диабет. Если вы покупаете консервированные бобовые, убедитесь, что в составе нет соли.

Темная листовая зелень

Темная листовая зелень — один из лучших продуктов для улучшения здоровья. Независимо от того, предпочитаете ли вы капусту, шпинат или рукколу, в каждом из этих продуктов содержится множество витаминов и минералов, таких как витамины А, С, Е и К, железо, кальций и калий.

Цитрусовые

Цитрусовые богаты витамином С, не говоря уже о клетчатке, фолиевой кислоте и калии. Некоторые исследования показали, что витамин С может снижать уровень сахара в крови натощак, а также уровень триглицеридов, холестерина и воспаления. Он может даже улучшить резистентность.

Помидоры

Американская диабетическая ассоциация рекомендует помидоры как часть диеты для борьбы с диабетом, потому что они богаты витамином С, витамином Е и калием. У них также низкий гликемический индекс (ГИ), что позволяет им медленно выбрасывать сахар в кровь, предотвращая его резкое повышение.

Жирная рыба

ADA также рекомендует есть рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, такую как лосось, тунец, скумбрия, сельдь или форель. На самом деле, если у вас уже есть диабет, рыбу стоит есть по крайней мере дважды в неделю. Это не только поможет бороться с диабетом 2 типа, но и снизит риск сердечных заболеваний и воспалений.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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