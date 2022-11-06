Медики назвали признаки рака, которые проявляются по утрам

Неприятные ощущения утром в некоторых случаях могут сигнализировать о том, что рак распространился на разные части тела.

Как и многие заболевания, рак имеет тенденцию проявляться постоянным набором симптомов, которые со временем ухудшаются. Иногда, однако, интенсивность некоторых признаков может быть выше утром, что делает их более заметными после пробуждения.

Об этом пишет Страна здоровья.

Специалисты выделили три признака, которые чаще всего выявляются в ранние часы дня.

Усталость очень часто встречается у людей, больных раком, это может быть самым неприятным симптомом. Многие говорят, что это самый разрушительный побочный эффект из всех. Усталость, связанная с раком, может повлиять на вас физически, эмоционально и умственно. Усталость при раке чаще всего является результатом того, что раковые клетки истощают запасы питательных веществ в организме, чтобы расти и развиваться. Эта «кража» питательных веществ означает, что у тела больше нет того, что ему нужно для заполнения запасов, что делает его чрезвычайно уставшим.

Усталость может быть более выраженной при раке крови, поскольку эти заболевания возникают в костном мозге. Костный мозг является жизненно важным фактором, определяющим тяжесть рака, поскольку отвечает за производство эритроцитов, которые переносят кислород в различные части тела.

Однако, хотя усталость может быть более выражена при раке крови, это распространенное заболевание при всех видах рака. Это также касается тошноты, характерной для опухолей головного мозга, опухолей печени и желудочно-кишечных опухолей.

7 из 10 человек с прогрессирующим раком сообщают о тошноте и рвоте, что делает это очень распространенным признаком. Однако следует отметить, что плохое самочувствие может являться побочным эффектом нескольких осложнений со здоровьем и редко связано с раком.

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