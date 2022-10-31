Названы продукты, которые могут притормозить процесс старения организма

Врачи рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов, а также зелени и орехов. Кроме того стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима.

Чтобы дольше оставаться молодым, важно упорядочить свой рацион, отказавшись от фаст-фуда, колбас и сарделек, сладкой выпечки и консервов. Употребляйте как можно больше растительной пищи, а салаты приправляйте оливковым маслом.

Об этом пишет Страна здоровья.

Масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, отвечающим за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться, оказывает противораковое, противовоспалительное действие.

Кроме того, замедление процессов старения помогает употреблению красных и синих ягод, полных антоцианов и фитоциаев – антиоксидантов, эффективных против хронического воспаления, вызванного свободными радикалами. Кроме того, ягоды отлично поддерживают тонус мозга, препятствуют развитию его заболеваний, ассоциированных со старением.

Другой мощный источник антиоксидантов – это авокадо. В нем много лютеина и зеаксантина, также входящих в группу антиоксидантов, противодействующих старению, в том числе старению клеток мозга.

Для продления как можно младшего состояния кожи рекомендуется есть продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, а также продукты, в которых много витамина С, меди, цинка.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.