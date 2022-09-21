Щит против рака: медики назвали удивительные свойства одуванчика

Как оказалось, это обычное растение обладает многими полезными для здоровья свойствами.

В одуванчике среди прочего можно найти витамин А, С, D, витамины группы В, железо, калий, кремний, магний, эфирное масло, дубильные вещества, фитостеролы, фенольные кислоты и инулин.

Благодаря содержанию множества ценных компонентов целебные свойства одуванчика обыкновенного на протяжении многих веков использовались в натуральной медицине. Среди других распространенных растений одуванчик отличается характерными желтыми цветками, из которых можно приготовить сироп, мед, вино, настойку, чай и салат.

В свою очередь, корни одуванчика можно использовать для приготовления лечебного настоя. Для этого достаточно столовую ложку сушеных и измельченных корней залить кипятком и дать настояться под крышкой 10 минут. По истечении этого времени сливаем нашу смесь и когда она немного остынет, выпиваем перед сном.

Домашний препарат на основе корня одуванчика обладает противовоспалительными, слабительными и желчегонными свойствами. Этот напиток особенно следует употреблять людям, страдающим запорами, камнями в желчном пузыре и хроническими заболеваниями печени.