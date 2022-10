Медики объяснили, какими болезнями грозит увлечение сахаром

Сахар в большом количестве наносит серьезный урон организму, говорят ученые. При этом кардиологи отмечают, что огромную нагрузку на здоровье дает добавленный сахар, поступающий из напитков (например, газировки), закусок и десертов.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Несмотря на то, что сахар делает блюдо вкуснее, слишком частое употребление таких продуктов приводит к печальным последствиям, например диабету или жировой болезни печени.

Ранее ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения лишнего сахара. Выяснилось, что отказ от этой добавки может снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Диетолог Эллисон Таллман уточнила, что это снижает риск развития некоторых видов рака. Она отметила, что особенно опасен сахар, который находится в обработанных пищевых продуктах, например, печенье, чипсы и торты.