Медики объяснили, какими болезнями грозит увлечение сахаром

18:33, Сегодня
Здоровье и медицина

Чрезмерная любовь к сладкому может повысить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней Альцгеймера и артрита.

Сахар в большом количестве наносит серьезный урон организму, говорят ученые. При этом кардиологи отмечают, что огромную нагрузку на здоровье дает добавленный сахар, поступающий из напитков (например, газировки), закусок и десертов.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Несмотря на то, что сахар делает блюдо вкуснее, слишком частое употребление таких продуктов приводит к печальным последствиям, например диабету или жировой болезни печени.

Ранее ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения лишнего сахара. Выяснилось, что отказ от этой добавки может снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Диетолог Эллисон Таллман уточнила, что это снижает риск развития некоторых видов рака. Она отметила, что особенно опасен сахар, который находится в обработанных пищевых продуктах, например, печенье, чипсы и торты.

Отказ от сахара в течение месяца может помочь наладить работу пищеварительной системы. Отказавшись от этих продуктов и, следовательно, от сахара, люди будут чувствовать себя лучше и болеть меньше, говорит эксперт.

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