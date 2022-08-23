Медики объяснили, почему возникает звон в ушах и как с ним бороться

Иногда он может появляться лишь ненадолго, но каждый 25-й человек живет с ним длительное время. Кроме того, некоторые люди слышат шум, пульсирующий в такт их сердцебиению.

Часто звон в ушах у людей появляется временно — после посещения концерта. Однако статистика показывает, что эта проблема долго беспокоит каждого 25-го человека.

При этом люди могут слышать не только звон, но и свист или жужжание, пишет портал «Страна Здоровья».

Отмечается, что тинитус, или шум в ушах, встречается не так уж редко. Иногда он может появляться лишь ненадолго, но каждый 25-й человек живет с ним длительное время. Кроме того, некоторые люди слышат шум, пульсирующий в такт их сердцебиению. При этом обычно подобный звук создается в мозге человека, но бывает и так, что он слышит соматозвук, то есть происходящий от его тела, что может объясняться высоким кровяным давлением.

«В большинстве случаев шум в ушах возникает из-за повреждения или изменения уха или слуховой коры мозга, отвечающей за слух. Это может произойти из-за многократного воздействия на человека громких звуков или из-за старения организма. Проблема еще заключается в том, что люди не всегда слышат шум в ушах: дело в том, что мозг может маскировать этот сигнал, пока не возникнет повреждение», — отмечается в материале.

Его авторы утверждают, что от шума в ушах страдают несколько групп людей: это люди с пониженным слухом (по статистике, 9 из 10 человек со звоном в ушах испытывают проблемы со слухом), музыканты, военнослужащие и беременные женщины.

«Иногда шум в ушах проходит спустя какое-то время сам. Но это касается только случаев, когда он связан с посещением концерта. Многим людям приходится жить с таким звоном в ушах. Причем ряд исследований показывает, что это может усугубить тревогу и депрессию. Также у таких людей нередко развивается гиперакузия, то есть повышенная чувствительность к нормальному шуму», — говорится в статье.

При этом, по словам специалистов, чаще всего шум в ушах не лечится. Если и назначают какие-то лекарства, то они являются успокаивающими и антидепрессантами. Еще может помочь человеку в этом случае когнитивно-поведенческая терапия. Есть и другие способы избавления (хотя бы временного) от звона в ушах: к примеру, звуковая терапия, стимуляция нервов и мозга, стимуляция веток блуждающего нерва.

Как писал Курсор, шум в ушах происходит из-за того, что слуховой нерв не фиксирует поступающих сигналов в виде раздражения извне, поэтому начинает самостоятельно производить его. В возрасте от 40 лет процент людей с таким симптомом увеличивается и составляет 15-20%. «Он сигнализирует о первой стадии потери слуха по сенсоневральному типу.

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