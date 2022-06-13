Шум в ушах: отоларинголог пояснил причину этого опасного симптома

Многим знакомо неприятное ощущение, которое получило название «шум в ушах». Вместе с тем это больше субъективное восприятие человека, которое абсолютно не связано с внешними звуками. Такой эффект является не местной патологией, а симптомом отклонений в состоянии здоровья.
Врач-отоларинголог Иван Лесков предупредил, что шум в ушах является симптомом некоторых опасных заболеваний. От 15 до 20% людей замечали у себя этот симптом в разных формах: от шипения до свиста и звона. Фактически это результат отмирания слухового нерва.
По словам врача, шум в ушах происходит из-за того, что слуховой нерв не фиксирует поступающих сигналов в виде раздражения извне, поэтому начинает самостоятельно производить его.
В возрасте от 40 лет процент людей с таким симптомом увеличивается и составляет 15-20%. «Он сигнализирует о первой стадии потери слуха по сенсоневральному типу. Нервные клетки отмирают», — объяснил Иван Лесков.
Доктор добавил, что это небыстрый процесс, и есть возможность начать лечение, вовремя диагностировав отклонение. Однако шум считается поводом для серьезной обеспокоенности, и необязательно лечение поможет.
В случае невозможности восстановления слухового нерва применяются слуховые аппараты.
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