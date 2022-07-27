Медики объяснили, почему вредно часто принимать горячий душ

Медики рассказали о том, что ежедневный прием горячего душа может негативно сказаться на здоровье. Потому любителям водных процедур стоит пересмотреть свои привычки.

Медики предупредили, что ежедневный прием горячего душа может негативно сказаться на здоровье. Британские медики призывают дозировать такие процедуры либо же переходить на более прохладную воду.

Об этом сообщила газета Express.

В первую очередь такая «процедура» влияет на состоянии кожных покровов. А это ухудшает состояние кожи и ее внешний вид.

Медики утверждают, что горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные в эпидермисе (наружном слое кожи человека). Также провоцируется сухость кожи и усугубляется дерматологические заболевания, включая экзему.

Согласно рекомендациям, стоит отдать предпочтение короткому и умеренному холодному душу в течение пяти-десяти минут. Особенно актуальным совет является для людей, которые страдают кожными проблемами.

Медики добавляют, что не стоит грубо тереть и отшелушивать кожу во время водных процедур, так как это может спровоцировать появление микротравм. После душа или ванны полезно промокнуть кожу полотенцем и нанести увлажняющий крем.

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