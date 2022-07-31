Медики подсказали, в какое время суток лучше не пить кофе

Диетологи исследовали воздействие кофе на организм человека в разное время суток. По итогам проделанной работы они дали рекомендации, когда лучше отказаться от чашки эспрессо.

Диетологи назвали ряд условия, при которых кофе негативно влияет на ваше самочувствие. Во-первых, лучше отказаться от кофе после полудня. Шэррон Кацман, полярный диетолог, запрещает пить кофе во второй половине дня своим пациентам. Основная причина запрета – кофеин нарушает сон.

Об этом пишет planetanovosti.

Доктор предлагает альтернативный вариант – пейте холодный кофе. В таком напитке содержится больше кофеина, и вы не сможете выпить его много. Одной чашки холодного кофе хватит на целый день. Элла Давар – доктор медицинских наук также одобряет холодный утренний кофе.

Ограничивайте себя двумя чашками крепкого напитка в день. Если вы выпьете больше, никакого притока энергии не почувствуете, наоборот, быстрее устанете, станете раздражительным. Ученые утверждают, что 4 чашки в день сокращают жизнь.

Нет хуже идеи, чем кофе на пустой желудок. Изжога, проблемы с пищеварением, расстройство желудка – это лишь малая часть причин, по которым кофе натощак опасен. Также не рекомендуют пить напиток в чистом виде, лучше обязательно добавить в него молоко. Какое молоко выбрать: соевое, кокосовое, миндальное, коровье — без разницы, это дело вкуса.

При высоком уровне холестерина также опасно пить кофе. Он может увеличить уровень «плохого» холестерина в крови. Обязательно проконсультируйтесь с доктором при наличии этой проблемы.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.