Медики предупредили, что диабет может ускорить появление опасной болезни

Неконтролируемый диабет означает, что уровень сахара в крови слишком высок. Это состояние требует срочной консультации с врачом и постоянного наблюдения за больным.

Диабет может привести к развитию и других болезней. В частности, сердечная недостаточность чаще всего наблюдается у пожилых людей, имеющих проблемы со здоровьем. Медики из Университета Джона Гопкинса сказали, что риск зависит от стадии сердечной недостаточности, на которой находились пациенты.

Неконтролируемый диабет может привести к осложнениям заболевания, поэтому важно знать, на что следует обратить внимание.

8 признаков неконтролируемого диабета:

Сильная усталость;

Частое мочеиспускание;

Потеря веса;

Изменения кожи;

Затуманенное зрение;

Чрезмерная жажда или голод;

Медленно заживают раны;

Проблемы со слухом.

Врачи сказали, что диабет и сердечная недостаточность очень распространены и тесно взаимосвязаны. Потому за состоянием больных нужно постоянно следить, важно корректировать рацион и своевременно принимать лекарства.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.