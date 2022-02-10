Медики предупредили: эти ошибки в принятии душа, которые могут стоить вам здоровья

17:16, Вчера
Здоровье и медицина
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Душ, ванна
Фото: pixabay.com

Частое принятие душа может привести к не самым приятным последствиям и подорвать ваше здоровье, рассказала врач-дерматолог рассказала. Как правильно принимать душ, чтобы себе не навредить? Давайте разберемся.

Вода, особенно горячая, способствует удалению с кожи крайне важного защитного слоя — так называемого кожного сала, основная задача которого заключается в защите и препятствованию обезвоживания.

Об этом пишет Solenka.

Кожа, которую постоянно моют горячей водой с кучей химикатов, что в составе средств для душа, снижает возможность выработки витамина D.

Помимо этого, медики говорят, что за последний десяток лет значительно увеличилось число пациентов с кожными болезнями, что возникают на фоне проблем с иммунитетом.

Пюс ко всему частый прием душа нарушает нашу микрофлору. А парабены, содержащиеся в моющих средствах для увеличения срока их годности, способны убивать многие грибки и бактерии, в том числе и полезные.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи рассказали о пользе перца чили для здоровья.

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Автор материала:
Тали Малкина
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