Медики предупредили: эти ошибки в принятии душа, которые могут стоить вам здоровья

Вода, особенно горячая, способствует удалению с кожи крайне важного защитного слоя — так называемого кожного сала, основная задача которого заключается в защите и препятствованию обезвоживания.

Об этом пишет Solenka .

Кожа, которую постоянно моют горячей водой с кучей химикатов, что в составе средств для душа, снижает возможность выработки витамина D.

Помимо этого, медики говорят, что за последний десяток лет значительно увеличилось число пациентов с кожными болезнями, что возникают на фоне проблем с иммунитетом.

Пюс ко всему частый прием душа нарушает нашу микрофлору. А парабены, содержащиеся в моющих средствах для увеличения срока их годности, способны убивать многие грибки и бактерии, в том числе и полезные.

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