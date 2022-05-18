Медики предупредили: эти признаки на ногах могут указывать на возникновение рака

Согласно последним данным, до 70% больных раком имеют тромбоз. Более того, тромбоз глубоких вен (ТГВ) иногда является первым признаком рака поджелудочной железы, который, как известно, трудно поддается лечению.

Рак поджелудочной железы из-за его расположения глубоко внутри тела, как известно, трудно выявить в самом начале. По данным органов здравоохранения Великобритании, именно признаки на ногах могут быть одними из первых симптомов заболевания.

Медики объясняют: рак поджелудочной железы обладает уникальной способностью вызывать гиперкоагуляцию крови. Другими словами, кровь больных раком имеет аномальную склонность к свертыванию, именно это и повышает риск образования тромбов.

Итак, какие признаки на ногах должны вас насторожить? Врачи говорят, что симптомы могут включать боль, отек, покраснение и повышение температуры в пораженной ноге. Иногда часть тромба может оторваться и попасть в легкие, что может затруднить дыхание или вызвать боль в груди.

При этом медики уточняют, что наличие тромба не всегда означает, что у вас рак. Большинство тромбов вызвано другими причинами, но нанести визит медику все равно нужно.

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