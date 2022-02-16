Медики предупредили: популярное обезболивающее средство может спровоцировать инсульт

Медики предупредили об опасности популярного обезболивающего — парацетамола. При регулярном употреблении он может привести к серьезным проблемам.
Об этом сообщает издание Medicalx Press.
Важно помнить: парацетамол повышает кровяное давление и увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Специалисты рекомендуют отказаться от этого препарата людям, страдающим гипертонией.
Исследователи провели эксперимент, в котором добровольцы с высоким давлением принимали таблетки. Отмечается, что первая группа получала плацебо, а вторая 1 г парацетамола четыре раза в день.
В результате выяснилось, что люди, получавшие парацетамол, почувствовали значительное повышение артериального давления.
Ученые говорят, если употреблять этот препарат регулярно, то это может привести к инсульту.
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