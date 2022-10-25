Медики рассказали, чем опасен вареный рис

Рисовую крупу считают диетической, однако, некоторые виды риса могут навредить организму. Кроме того, вареный рис может стать источником токсичных веществ.

Опасность риса состоит в том, что если после приготовления его быстро не убрать в холодильник, то он может стать фактически отравным. Медики предупреждают, что в зернах риса содержатся споры бактерии Bacilius cereus, которые находятся в спящем состоянии и пробуждаются от контакта с водой.

Об этом пишет today.ua.

Даже в готовом виде микроорганизмы продолжают оставаться активными и выделять токсичные вещества. Из-за этого вареным рисом можно даже отравиться. А ведь горячий рис никто в холодильник не ставит, а значит каждый раз, употребляя остывший рис, мы рискуем своим здоровьем.

Чтобы уберечь себя и не дать микробах размножаться, после варки рис нужно поскорее спрятать в холодильник. Хранить готовый рис можно не более 2-х дней.

Рис противопоказано есть при травмах слизистой оболочки внутренних органов и при диабете. Белый рис часто вызывает аллергию, поэтому хроническим аллергикам стоит наблюдать за своим самочувствием.

Нельзя сочетать рис с продуктами, в которых много жира, и с цитрусовыми. Рис наделен большим количеством быстрых углеводов, поэтому людям с лишним весом от этой крупы лучше отказаться. При врожденной склонности к запорам любой рис нужно есть с осторожностью и не очень часто.

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