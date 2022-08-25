Медики рассказали, что может произойти с телом, если есть много помидоров

Томаты богаты каротиноидами, такими как ликопин, что является мощным антиоксидантом. Но при употреблении в избытке он может накапливаться в крови, оказывая определенный эффект.

Ликопин — это природное соединение, которое содержится во фруктах и овощах, таких как помидоры, арбузы и грейпфруты. Этот каротиноид представляет собой желтый, оранжевый или красный пигмент, придающий такой цвет растениям.

Об этом пишет Verywell Health.

Эксперты в области здорового питания также связывают ликопин с несколькими преимуществами для здоровья, включая снижение риска некоторых заболеваний. Отметим также, что согласно исследованию, опубликованному еще в 2005 году в The Journal of Nutrition, не существует верхнего предела потребления ликопина, и его, как правило, безопасно употреблять в пищу.

При этом стоит обратить внимание, что хоть ликопин в помидорах не причинит никакого вреда, но может иметь некоторые нежелательные последствия при употреблении в больших количествах.

Так, прием больших количеств ликопина может привести к состоянию, называемому ликопенемией.

Она может вызвать состояние обесцвечивания кожи, называемое ликопенодермией, в результате чего кожа станет оранжевой. В частности, руки (иногда стопы) могут приобрести красноватый или оранжевый оттенок.

Хотя внешне такой окрас частей тела не всем может прийтись по душе из эстетических соображений, подобное состояние кожи обратимо и относительно безвредно.

Так, пожелтевшая внутренняя сторона рук вновь приобретет свой естественный оттенок после употребления пищи с низким содержанием ликопина. Иными словами — если перестать кушать помидоры так часто.

Тут также резонно отметить, что от симптома пожелтевших рук не стоит легкомысленно отмахиваться, так как он может указывать на ряд заболеваний, в частности печеночную недостаточность, желтуху или отравление токсинами. Таким образом, если у вас кожа на руках приобрела оранжевый оттенок, уместно проконсультироваться с врачом.

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