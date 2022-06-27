Медики рассказали, что произойдет с организмом, если ежедневно бегать по 30 минут

Для начала, любой бег в ускоренном темпе вызывает легкое напряжение — в малых дозах необходимо мобилизовать организм. Это увеличивает уровень эндорфинов, благодаря чему вы чувствуете себя счастливее и эффективнее на работе.

Любая физическая нагрузка идет на пользу организму. Медики говорят о пользе бега для общего укрепления иммунитета и всего организма. Помимо прочего, бег полезен и для желудочно-кишечного тракта.

Об этом пишет grodno24.

Естественно, ежедневный бег положительно влияет на суставы, сухожилия и мышцы. Они сразу приспосабливаются к физическим нагрузкам.

Через месяц ежедневной работы вы почувствуете, что все вышеперечисленные процессы станут еще более выраженными. К тому же вы сбросите несколько лишних килограммов за счет детоксикации организма.

Не думайте, что чем дольше вы бежите, тем лучше будет результат. Тренироваться нужно около получаса — этого времени более чем достаточно для здорового функционирования организма. Также не нужно слишком быстро бегать. Бег трусцой намного эффективнее и безопаснее для новичков, советуют врачи.

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