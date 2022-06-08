Медики рассказали, что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora .

Чашка черного кофе содержит всего 2 калории, а содержание жира и сахара практически равно нулю.

Врач уверена, что черный кофе — идеальный напиток для похудения. Но именно черный кофе. Это означает, никакого сахара, молока, сливок, сиропов и так далее.

Средняя чашка кофе содержит около 100 мг кофеина — вещества, позволяющего организму сжигать больше калорий.

В исследовании с участием 1000 человек ученые обнаружили, что черный кофе снижает массу тела и индекс массы тела (ИМТ).

Когда участники удвоили потребление черного кофе, их вес и ИМТ снизились на 20-25%.

Другое исследование показало, что употребление кофе перед тренировкой может сжечь на 18% больше калорий в течение 2-3 часов.

Кроме того, черный кофе также содержит некоторое количество хлорогеновой кислоты, которая является природным антиоксидантом. Хлорогеновая кислота может ингибировать абсорбцию глюкозы и накопление жира.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.