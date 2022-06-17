Медики рассказали, что случится с организмом, если отказаться от соли всего на 10 дней

Медики выяснили, как отреагирует ваше тело на последствия отказа от соли.

Врач из США Люсия Гарсия говорит, что натрий в соли является необходимым питательным веществом для усвоения организмом питательных веществ, движения мышц, нервной системы, сердечно-легочной функции и метаболизма. Натрий поддерживает баланс внутриклеточной и внеклеточной жидкости и помогает регулировать работу нервов и мышц.

Если вы не едите соль в течение 10 дней, осмотическое давление внутри и снаружи клеток будет нарушенным, вода будет попадать в клетки, вызывая отек клеток и возможен их разрыв. В легких случаях при нехватке соли наблюдаются нарушения сознания, включая усталость, головокружение, вялость и транс. В тяжелых случаях возможен шок, кома и даже смерть, предупредила медик.

При этом и злоупотреблять солью тоже нельзя. Рекомендуемая ВОЗ норма потребления натрия для взрослых составляет 2 грамма в день, что эквивалентно 5 граммам соли. Это содержимое примерно одной чайной ложки. И это идеальная доза в день, которая поддержит слаженную работу всех внутренних органов и организма в целом.

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