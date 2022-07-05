Медики рассказали, как избежать солнечного и теплового удара

Эксперты Отто Стойко и Владимир Безродный рассказали, что не стоит делать в жару, чтобы избежать солнечного и теплового удара.

Жаркая погода может негативно отразиться на состоянии здоровья человека. Если опрометчиво вести себя на солнце, то можно получить солнечный и тепловой удар. Медики Отто Стойко и Владимир Безродный рассказали, как можно этого избежать.

Об этом сообщает издание BBC.

По словам специалистов, солнечный удар является разновидностью теплового, и они отличаются по симптомах. При солнечном у человека страдает только голова, а вот при тепловом возникает перегрев тела и обезвоживание.

Чтобы предотвратить их появление, эксперты советуют в жаркую погоду следить за артериальным давлением и контролировать водный баланс. Жажду необходимо употреблять обычной водой или несладкими компотами, потому что чай, кофе и фруктовые соки способствуют выведению влаги из организма. От алкогольных напитков также лучше отказаться.

Еще следует в жаркую погоду выбирать одежду из натуральных тканей и не стоит забывать про головной убор, когда выходите на улицу.

Если у вас все же случился солнечный или тепловой удар тогда нужно сделать несколько шагов, чтобы оказать надлежащую помощь потерпевшему:

Больного переместите в тень и дайте ему прилечь;

Если потерпевший в сознании, тогда дайте ему воды;

На лоб и шею больного необходимо положить влажный платок;

В случае потери сознания, переверните тело больного на бок, чтобы у него не западал язык. Следите за его ритмом дыхания;

Если в течение получаса человеку не станет лучше, тогда следует вызвать скорую помощь.

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