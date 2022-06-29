Тепловой удар: названы первые тревожные симптомы

Врач предупредила, что тепловой удар бывает не только на открытом солнце, но и в жарких помещениях. Поскольку это опасное состояние, то необходимо сразу принять меры по оказанию первой помощи.

При тепловом ударе возможно повышение температуры тела до 40 градусов и потеря сознания. Это состояние крайне опасное, поскольку велики риски повреждения мозга и даже летальных случаев.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о первых симптомах, на которые нужно обратить внимание и сразу принять необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения состояния. Доктор рассказала, что тепловые удары бывают не только на солнце, но и жарких душных помещениях при отсутствии доступа свежего воздуха.

К первым симптомам теплового удара относятся:

кожные покраснения — особенно желательно наблюдать за состоянием кожи детей;

вялость — слабость, сонное состояние, отсутствие активности бросается в глаза;

галлюцинации — они часто начинаются с темных пятен перед глазами;

слабый или поверхностный пульс — если возникли подозрения, то это первое, что необходимо проверить;

одышка, неритмичное дыхание — это является следствием резкого повышения частоты сердечных сокращений;

головокружение — данные симптом связан с поражением центральной нервной системы;

головная боль в висках — пострадавшие от теплового удара могут жаловаться на пульсирующие боли;

тошнота, рвота, судороги — эти симптомы говорят о сильной степени поражения;

проблемы с координацией — также вызваны поражением нервной системы.

Доктор напомнила, что до приезда скорой помощи пострадавшему от теплового удара нужно оказать первую помощь: перенести в прохладное место, поднять ноги выше уровня головы, снять плотную сдавливающую одежду и напоить прохладной, но не ледяной водой.

А для того, чтобы избежать теплового удара, важно пить воду часто, но понемногу, не находиться на улице под открытым солнцем с 10 до 17, и избегать жарких душных помещений.

«Курсор» писал, что медики рассказали, какую одежду лучше выбирать в сильную жару.

Также мы сообщали, какие продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудеть