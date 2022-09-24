Медики рассказали, какая еда приводит к преждевременному старению

Поспособствовать увяданию организма могут каждодневные привычки, говорят ученые. Важно знать, что укорачивает вашу молодость, чтобы это предотвратить.

Ученые говорят, что есть некоторые продукты, которые тоже незаметно могут лишить нас молодости раньше времени.

Медики составили список продуктов, которые желательно употреблять как можно реже.

Чипсы. Они вызывают ускоренное старение из-за того, что в них содержится много продуктов конечного гликирования (AGE). Они образуются при сочетании жира или белка с сахаром. По словам диетолога Триста Беста, помимо картофельных чипсов AGE можно также обнаружить в полуфабрикатах.

Мороженое. Это лакомство также может привести к преждевременному старению из-за сочетания молочного жира с сахаром. Такое сочетание также нарушает работу кишечника. Поэтому мороженое лучше заменить другими холодными десертами, например, на основе растительного молока.

Энергетические напитки и газировки. Многие используют эти напитки с целью взбодриться и прогнать сон. Однако он также может вызывать нервную дрожь и пагубно влиять на кожу.

Действуя в качестве мочегонного средства, они повышают потребность в получении жидкости. Из-за нехватки воды, а также большого количества сахара, который содержится в одной банке такой газировки, организм может состариться на 20 лет.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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