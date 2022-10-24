Медики рассказали, какая крупа провоцирует проблемы с сердцем

Продукты питания определяют во многом здоровье организма. Неправильное питание может становиться причиной блокирования артерий кровяными сгустками и появления инфарктов.

Чтобы предупредить заболевания кровеносной системы, сердца и целого ряда других систем организма следует тщательно следить за своим рационом, советуют врачи.

Об этом пишет PLANETANOVOSTI.COM.

Ученые определили крупу, которая повышает риск возникновения сердечного приступа. Так, эксперты советовали не увлекаться потреблением риса в больших количествах, поскольку в нем может содержаться мышьяк в определенной концентрации. Влияние яда проявляется только при регулярном потреблении рисовой каши.

Британские ученые определили, что у 25% жителей страны, которые регулярно едят риск, повышается риск развития инфаркта на 6%. По словам профессора Манчестерского университета Дэвида Поля, экологическое исследование имело ряд ограничений, но при этом оно показало четкую корреляцию между потреблением риса и проблемами с сердцем и сосудами.

Экспертами было подсчитано, что содержание мышьяка в продуктах вызывает 50 тыс. преждевременных смертей в год. Мышьяк – весьма распространенный яд, который содержится в почве, на которой выращивают рис.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.