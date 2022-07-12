Медики рассказали, какие болезни могут обостриться под воздействием солнца

Летом на здоровье людей влияет множество сезонных факторов, в том числе — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

По словам доктора медицинских наук, врача-дерматовенеролога Ирины Скорогудаевой, из-за избытка солнца часто обостряются вирусные заболевания.

Об этом пишет ukrhealth.



По словам экспертов, если у человека недостаточная активность иммунитета, у него может появиться герпес. Кроме того, эксперт предупредила, что солнечное излучение особенно опасно для людей со светлым типом кожи: у них генетически отсутствует формирование защиты от ультрафиолета, поэтому они обгорают. Также они более склонны к возникновению розацее — хроническому воспалительному заболеванию кожи, которое часто возникает именно летом.

По словам врача, при большом количестве ультрафиолета и высокой влажности вероятность того, что «вылезут» кожные заболевания, больше. Также такую ​​погоду очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами.

Но главная опасность воздействия солнечного излучения — это увеличение риска онкологических заболеваний. Меланома — опасная злокачественная опухоль кожи — чаще возникает именно у людей со светлой кожей.

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