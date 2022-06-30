Ученые нашли механизм, который делает клетки рака крови безвредными

Лейкемия представляет собой группу видов рака крови, которые обычно начинаются в костном мозге из-за недостатка нормальных клеток крови и создают большое количество аномальных клеток крови.

Симптомы могут включать кровотечение и синяки, боль в костях, усталость, лихорадку и повышенный риск инфекций. Хотя его точная причина лейкемии неизвестна, считается, что определенную роль играет сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды, включая курение, ионизирующее излучение, воздействие некоторых химических веществ, таких как бензол, химиотерапия и синдром Дауна.

Лейкемия — это наиболее распространенный вид рака у детей, более 90% всех лейкозов диагностируется у взрослых.

Разве не было бы замечательно, если бы каким-то образом высокопролиферативные клетки лейкемии, которые быстро растут и размножаются, могли превратиться в нормальные клетки, которые больше не размножаются?

В рамках нового исследования, проведенного учеными из Барселоны, Испания, при участии коллег с кафедры генетики человека и биохимии медицинского факультета, смогли найти решение этой проблемы. Они только что опубликовали свои результаты в авторитетном журнале Leukemia под заголовком «Ремоделирование ландшафта m6A РНК при преобразовании клеток острого лимфобластного лейкоза в макрофаги».

В статье описывается, как лейкозные клетки становятся нормальными клетками, которые больше не размножаются, путем изменения химических модификаций — так называемой эпигенетики — типа своего генетического материала, называемого матричной РНК. Среди испанских участников был Альберто Буэно-Коста, исследователь из группы доктора Манель Эстеллер, который возглавляет Исследовательский институт лейкемии Хосепа Каррераса в Университете Барселоны.

При раке здоровые клетки превращаются в злокачественные с совершенно другими характеристиками, такими как способность к бесконтрольному делению. В последние десятилетия многие исследования выявили различные молекулярные изменения, ответственные за это превращение здоровой ткани в опухолевую. Но до сих пор ученые очень мало знали об обратном процессе — превращении раковой клетки в физиологическую, нераковую, и о том, какие факторы могут опосредовать этот процесс.

«Мы знаем, что одна из стратегий, с помощью которой опухоли человека могут уклоняться от эффективности лекарств, заключается в том, чтобы изменить свой внешний вид, становясь еще одним похожим раком, но нечувствительным к используемому лекарству», — сказали ученые.

Ученые хотели узнать больше о молекулярных путях, участвующих в этой клеточной трансформации. Они изучили модель in vitro (эксперимент, проводимый вне живого организма, обычно в пробирке или чашке Петри), в которой лейкозные клетки можно заставить превратиться в тип безвредных иммунных клеток, называемых макрофагами.

Экспериментальные результаты показали, что превращение злокачественных клеток в макрофаги связано с огромным пересмотром химических изменений, происходящих в их информационной РНК — носителях, которые помогают формироваться белкам. Изменения особенно коснулись распространения эпигенетической метки, названной метилированным аденином.

Это изменение угла, образованного между двумя соседними химическими связями этих молекул, вызывает нестабильность белков, определяющих лейкемию, и способствует появлению микрофагов – белков, характерных для рождающихся нормальных клеток.

Хотя это направление исследований еще не было опробовано на пациентах, команда заявила, что оно кажется весьма многообещающим и заслуживает дальнейшего изучения в качестве нового подхода в борьбе с лейкемией.

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