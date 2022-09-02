Медики рассказали, какие специи и как помогут сбросить вес

Эксперты заявляют, что для эффективного похудения каждый день в рационе должны быть специи.

Медики составили список специй, которые помогут вам эффективнее и быстрее сбрасывать вес.

Об этом пишет podrobnosti.

Куркума. Она улучшает пищеварение и способствует нормализации кишечной флоры. Обладает хорошим антибактериальным свойством, очищает кровь, стимулируя образование новых клеток крови, усиливая желчевыделение.

Перец. Он увеличивает скорость метаболизма, оказывает общеукрепляющее, отхаркивающее, ветрогонное и глистогонное действие. Перец и красный перец влияют на микроциркуляцию, также есть и антибактериальное свойство. Кстати, жители восточных стран, в пище которых много перца, практически не имеют проблем с лишним весом и пищевых отравлений.

Розмарин. Слишком злоупотреблять им не нужно, так как это одна из самых сильных пряностей. Но польза колоссальная! Тут и желчегонное действие, антисептическое, спазмолитическое, тонизирующее свойство. Иногда он применяется даже как антидепрессант! И очень помогает при пищеварении.

Корица. Ее острый сладкий вкус способен уменьшать аппетит, имитировать сладкий вкус. Можно использовать при добавлении в чай, кофе, десерты и даже кефир.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.