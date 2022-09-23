Медики рассказали, кому желательно включить в свой рацион картофель

Медики утверждают, что полезные свойства этого овоща, при условии правильного приготовления, явно недооценены. И потому отказываться от него ни в коем случае не стоит.

Диетологи отмечают, что картофель богат витамином С, содержит калий, фосфор, кальций и магний. Также в нем содержатся марганец, цинк, железо и медь. Картофель является прекрасным поставщиком белка, правда, в нем много крахмала. К тому же в одном среднем овоще содержится примерно 110 калорий. И по этой причине его часто избегают те, кто следит за фигурой либо пытается сбросить вес.

Об этом пишет podrobnosti.

Картофель полезно запекать или варить в кожуре с пряными травами без добавления масла. Если его пожарить, он утратит все полезные микроэлементы и превратится в калорийный продукт с огромным количеством вредных жиров.

Между тем медики говорят, что он способен облегчить неприятные проявления у женщин при предменструальных симптомах. Также он прекрасно избавляет от темных кругов под глазами, разглаживает мелкие морщины, удаляет омертвевшие клетки на коже лица.

Картофель способствует снижению давления и улучшает работу головного мозга. Более того, некоторые разновидности овоща содержат антиоксиданты, которые предотвращают образование опухолей.

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